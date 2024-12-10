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На видео попали 30 автомобилей, которые столкнулись в Турции из-за гололеда

В Турции на видео попали 30 автомобилей, которые столкнулись из-за непогоды

В Турции 10 декабря 51 человек пострадал в результате столкновения на трассе Ван-Эрджиш на востоке страны. Об этом сообщает издание TRT Haber.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в местные больницы, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают спасательные и экстренные службы, на время эвакуации поврежденных автомобилей движение на данном участке дороги ограничено.

На кадрах видно, как среди поврежденных машин кричат люди, в этот момент с дороги вылетает еще один автомобиль, который врезается в машины и сбивает человека. Люди пытаются помочь пострадавшему, они оттаскивают его от места аварии.

До этого в Санкт-Петербурге в автобусе номер 12 на пассажира-безбилетника напал мужчина, который решил заступиться за кондуктора. Уточняется, что 38-летний мужчина не оплатил проезд, в результате чего контролер начал с ним конфликтовать. Другой пассажир решил вступиться за кондуктора, поэтому распылил газовый баллончик в лицо безбилетнику, а после этого достал пистолет и применил его в качестве холодного оружия.

Ранее появилось видео из автобуса без тормозов.

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