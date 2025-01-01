Полиция обнаружила взрывное устройство на месте наезда на толпу в США

На месте наезда автомобиля на толпу людей в американском городе Новый Орлеан найдено взрывное устройство. Об этом сообщает usnews.com.

«Алетия Дункан, помощник специального агента, отвечающая за отделение ФБР в Новом Орлеане, заявила, что на месте происшествия обнаружено по крайней мере одно предполагаемое самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в 3:15 утра, ближе к концу празднования Нового года в Новом Орлеане, за несколько часов до начала футбольного матча, который должен пройти на городском крытом стадионе Caesars Superdome, и на котором, как ожидается, будут присутствовать тысячи людей.

Автомобиль врезался в толпу на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. После ДТП водитель пикапа вышел из кабины и открыл огонь по людям.

На место происшествия прибыла полиция. Были вызваны медики. В настоящее время улица Бурбон-стрит перекрыта.

Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия, полиция занимается его поисками.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивают за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее сообщалось, что полицейские дважды общались с мужчиной, устроившим наезд на ярмарке в Магдебурге.