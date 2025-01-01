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Двое полицейских получили ранения в перестрелке после наезда авто на толпу в США

Двое полицейских ранены в перестрелке с устроившим наезд на толпу в США
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ABC Affiliate WGNO/Handout via Reuters

Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки после наезда пикапа на людей в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщает ТАСС.

«Двое полицейских были ранены в перестрелке с устроившим наезд на людей в Новом Орлеане», — говорится в сообщении агентства.

Инцидент произошел в среду около 3:15 утра в городе Новый Орлеан. Автомобиль врезался в толпу на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. После ДТП водитель пикапа вышел из кабины и открыл огонь по людям.

На место происшествия прибыла полиция и вызвали медиков. Улица Бурбон-стрит перекрыта.

Водитель, совершивший наезд, пока не арестован.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивают за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее сообщалось, что полицейские дважды общались с мужчиной, устроившим наезд на ярмарке в Магдебурге.

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