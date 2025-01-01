Стало известно число жертв в результате наезда автомобиля на толпу в США

Десять человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США

По меньшей мере 10 человек погибли при наезде автомобиля на толпу в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«30 раненых были доставлены службой медицинской помощи в больницы, 10 человек погибли», — говорится в сообщении канала.

По данным источника, пострадавшие были доставлены в пять местных больниц.

Инцидент произошел в среду 3:15 утра в городе Новый Орлеан. Машина врезалась в группу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль.

Отмечается, что водитель, совершивший наезд, не арестован.

До этого россиянка попала в жесткое ДТП в Таиланде. Семейная пара, Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода, на арендованном мопеде ехала по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер, сбил женщину с транспортного средства и насквозь пробил ей ногу.

Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, но там возникли проблемы со страховкой. Медперсонал начал оказывать помощь, когда муж Светланы собрал необходимую на лечение сумму.

Ранее в Петербурге Geely задавила толпу людей и попала на видео.