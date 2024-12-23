В Петербурге Geely задавила толпу людей и попала на видео

На видео попало, как в Петербурге Geely задавила толпу пешеходов

В Санкт-Петербурге автомобиль Geely влетел в толпу людей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

«50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего Geely отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора», — говорится в публикации.

В результате ДТП шесть человек пострадали. Среди них — 13-летняя девочка.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что Geely на скорости наезжает на толпу людей, которые не успевают отбежать.

До этого грузовик Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся на 40-м км МКАД сегодня утром. Машина перевозила водку. Водитель фуры серьезно пострадал и его госпитализировали. Судя по данным сервиса Яндекс Карты, пробка растянулась на несколько километров.

Ранее на видео попало жесткое ДТП с маршруткой в Москве.