Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге Geely задавила толпу людей и попала на видео

На видео попало, как в Петербурге Geely задавила толпу пешеходов

В Санкт-Петербурге автомобиль Geely влетел в толпу людей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

«50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего Geely отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора», — говорится в публикации.

В результате ДТП шесть человек пострадали. Среди них — 13-летняя девочка.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что Geely на скорости наезжает на толпу людей, которые не успевают отбежать.

До этого грузовик Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся на 40-м км МКАД сегодня утром. Машина перевозила водку. Водитель фуры серьезно пострадал и его госпитализировали. Судя по данным сервиса Яндекс Карты, пробка растянулась на несколько километров.

Ранее на видео попало жесткое ДТП с маршруткой в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами