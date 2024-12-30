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Стало известно о состоянии россиянки, проткнутой насквозь в Таиланде

Россиянка, проткнутая насквозь в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии
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Телеграм-канал «SHOT»

Россиянка, которая попала в жесткое ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страховая компания полностью выполнила обязательства перед нами, страховка была на €50 тыс. (5,1 млн рублей), и ее хватило только на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги», — заявил супруг россиянки.

Он добавил, что общая сумма лечения в пересчете на российскую валюту составит 8,8 млн рублей. По его словам, из-за сложных ранений женщине требуются дорогостоящие лечебные процедуры.

Инцидент произошел на острове Пхукет 22 декабря. Семейная пара, Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода, на арендованном мопеде ехала по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер, сбил женщину с транспортного средства и насквозь пробил ей ногу.

Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, но там возникли проблемы со страховкой. Медперсонал начал оказывать помощь, когда муж Светланы собрал необходимую на лечение сумму.

Ранее муж проткнутой насквозь россиянки на Пхукете рассказал о бесчеловечности тайцев.

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