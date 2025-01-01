В автомобилях Kia выявили серьезную опасность

Корейская компания Kia отзовет для ремонта 1385 автомобилей Sorento, выпущенных в период со 2 апреля по 17 октября 2024 года. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что отзывная кампания связана с заводским дефектом топливопровода. В Kia утверждают, что при лобовом столкновении передний подрамник кроссовера может сдвинуться назад. Это приведет к смещению рулевой рейки в сторону топливопровода, что потенциально может его повредить и вызвать утечку топлива с последующим возгоранием автомобиля.

Владельцы автомобилей будут уведомлены об отзыве в начале января. Им следует как можно скорее привезти свои автомобили к дилеру Kia для ремонта, отмечается в сообщении издания.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Hyundai выявили серьезные проблемы.