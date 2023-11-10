Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Tesla перепутала подушки безопасности для круглых рулей и штурвалов

Tesla объявила отзыв автомобилей из-за путаницы с подушками для штурвала и руля

close
100%
@klwtts/Twitter

Компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. Об этом сообщает Carscoops.

Проблема затронула минимум 159 автомобилей. В момент, когда некоторые Tesla Model S и Model X находились в сервисных центрах для замены штурвала на руль с круглым ободом, рулевое колесо могло быть оборудовано подушкой безопасности водителя для штурвала. Также выявлены случаи оснащения штурвалов подушками безопасности для рулевого колеса.

В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно. Расследование началось после того, как сервисная служба Tesla в Европе выявила 9 автомобилей с такой проблемой.

Ранее стало известно, что «Москвич» не проводит отзывную кампанию из-за маркировочных табличек с VIN-номером.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий