Tesla перепутала подушки безопасности для круглых рулей и штурвалов

Компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. Об этом сообщает Carscoops.

Проблема затронула минимум 159 автомобилей. В момент, когда некоторые Tesla Model S и Model X находились в сервисных центрах для замены штурвала на руль с круглым ободом, рулевое колесо могло быть оборудовано подушкой безопасности водителя для штурвала. Также выявлены случаи оснащения штурвалов подушками безопасности для рулевого колеса.

В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно. Расследование началось после того, как сервисная служба Tesla в Европе выявила 9 автомобилей с такой проблемой.

Ранее стало известно, что «Москвич» не проводит отзывную кампанию из-за маркировочных табличек с VIN-номером.