Россиянам рассказали, на сколько подорожают автомобили в 2025 году

Автоэксперт Байбароша: в России автомобили подорожают на 20% до конца 2025 года

В России в 2025 году цены на автомобили повысятся примерно на 20%. Об этом рассказала «Известиям» рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

Следует ожидать небольшой спад продаж новых автомобилей из-за повышения с 1 января 2025 года утилизационного сбора и ослабления курса рубля. Рост цен составит примерно до 20%, в зависимости от класса на ввозимые в страну иномарки», — заявили изданию эксперты.

При этом отечественные автомобили подорожают всего на 8-10%. На рост цен повлияет курс рубля, так как наполовину отечественные машины изготавливаются из иностранных материалов и комплектующих, отметила специалист.

До этого стало известно, что продажи новые легковых автомобилей в России могут составить от 1,5 млн до 1,6 млн штук в 2025 году.

Продажи китайских брендов не превысят показатели 2024 года, около 1 млн автомобилей. Бестселлером станет Haval, а доля Chery и Geely на российском авторынке составит 8,5–8,7%. Свои продажи на 10–20% может увеличить Changan, при этом показатели прочих китайских брендов из первой десятки останутся в рамках пятизначных значений.

Лидером продаж станет Lada, дилеры продадут 420–460 тыс. машин. Так, «АвтоВАЗ» получит 28% рынка. По прогнозам специалистов, продажи «Москвичей» составят 27–30 тыс. автомобилей, Solaris – 18–20 тыс. автомобилей, а «УАЗ» — 11–20 тыс. автомобилей.

Ранее стало известно, что ждет россиян, желающих купить автомобиль в 2025 году.