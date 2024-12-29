Стало известно, сколько новых легковых машин россияне могут купить в 2025 году

В России в 2025 году продажи новых легковых авто могут достичь 1,6 млн штук

Продажи новый легковых автомобилей в России могут составить от 1,5 млн до 1,6 млн штук в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз от «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю».

«Реализацию 1,65 млн автомобилей предполагает оптимистичный сценарий, а согласно негативному сценарию, продажи составят 1,5 млн автомобилей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что продажи китайских брендов не превысят показатели 2024 года, около 1 млн автомобилей. По прогнозам специалистов, бестселлером станет Haval, а доля Chery и Geely на российском авторынке составит 8,5–8,7%. Свои продажи на 10–20% может увеличить Changan, при этом показатели прочих китайских брендов из первой десятки останутся в рамках пятизначных значений.

Лидером продаж, по мнению экспертов, станет Lada, дилеры продадут 420–460 тыс. машин. Так, «АвтоВАЗ» получит 28% рынка. По прогнозам специалистов, продажи «Москвичей» составят 27–30 тыс. автомобилей, Solaris – 18–20 тыс. автомобилей, а «УАЗ» — 11–20 тыс. автомобилей.

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