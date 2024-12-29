Стало известно, что ждет россиян, желающих купить автомобиль в 2025 году

В России в следующем году вырастут цены на автомобили. Об этом рассказал «Автоновостям дня» директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

«Производители и продавцы пытаются сдержать рост цен, но они не могут контролировать такие факторы, как увеличение утилизационного сбора, удорожание закупок и логистических услуг. В результате стоимость автомобилей будет продолжать расти», — прогнозирует Даниил Шкурыгин.

В сегменте подержанных автомобилей ожидается относительно умеренный рост цен, а вот ситуация с новыми машинами, по мнению Шкурыгина, более напряженная. По базовому прогнозу, в 2025 году будет продано около 1,4 млн новых автомобилей, что на 10% меньше, чем в этом году. В случае неблагоприятного развития событий продажи могут уменьшиться на 20%, до 1,2 млн штук.

По словам специалиста, из-за высокой стоимости денег продавцы автомобилей с пробегом будут стараться продавать машины быстрее, чтобы уменьшить свои запасы и снизить кредитную нагрузку на бизнес.

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