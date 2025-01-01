Нетрезвых водителей без прав обязали проходить геномную регистрацию

В России с 1 января 2025 года водители, оставившие место ДТП или управляющие машиной в состоянии алкогольного опьянения без прав, обязаны пройти геномную регистрацию, данные которой будут внесены в базы российских правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на вступивший в силу закон.

Отмечается, что необходимость проходить обязательную геномную регистрацию распространяется также на лиц, подвергнутых административному аресту по статьям КоАП РФ. Ранее такая мера была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления.

12 декабря Госдума на пленарном заседании приняла поправку о снижении с 50% до 25% размера скидки, с которой может быть оплачен штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, были приняты поправки об увеличении размера штрафов для водителей. Так, с 1 января предусмотрено увеличение штрафа с 30 тыс. до 45 тыс. рублей за пьяное вождение и передачу своих прав на транспорт другому лицу. А за выезд на встречную полосу придется заплатить 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей.

До этого член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто заявил, что водителям, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять.

Принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки предусматривает с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора. Автором инициативы стал депутат Александр Хинштейн.

До этого юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году.