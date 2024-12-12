Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла поправки о повышении штрафов за нарушения ПДД

Госдума приняла поправку об увеличении штрафов за превышение скорости движения

close
Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла поправки о повышении с 1 января 2025 года штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе за превышение разрешенной скорости движения. Об этом пишет РИА Новости.

Поправки предполагают увеличение штрафов за превышение скорости с 500 до 750 рублей, за выезд на встречную полосу — с 5 тыс. до 7,5 тыс рублей, за нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за отказ от медосвидетельствования — с 30 тыс. до 45 тыс. рублей, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500 до 750 рублей.

Также, согласно поправкам, скидка на оплату штрафов в течение 30 дней со дня вынесения постановления будет составлять 25%. В настоящее время скидка составляет 50%, ей можно воспользоваться в течение 20 дней.

Помимо увеличения штрафов за нарушения ПДД, власти хотят перераспределить доход от них. Сейчас все выплаты идут в бюджет региона, где было выписано постановление о штрафе. Теперь же 25% в любом случае пойдут в федеральный бюджет. В прошлом году субъекты России получили благодаря таким штрафам 119,2 млрд рублей, больше всего доход составил в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание для автоподставщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами