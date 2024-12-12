Госдума приняла поправки о повышении штрафов за нарушения ПДД

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла поправки о повышении с 1 января 2025 года штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе за превышение разрешенной скорости движения. Об этом пишет РИА Новости.

Поправки предполагают увеличение штрафов за превышение скорости с 500 до 750 рублей, за выезд на встречную полосу — с 5 тыс. до 7,5 тыс рублей, за нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за отказ от медосвидетельствования — с 30 тыс. до 45 тыс. рублей, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500 до 750 рублей.

Также, согласно поправкам, скидка на оплату штрафов в течение 30 дней со дня вынесения постановления будет составлять 25%. В настоящее время скидка составляет 50%, ей можно воспользоваться в течение 20 дней.

Помимо увеличения штрафов за нарушения ПДД, власти хотят перераспределить доход от них. Сейчас все выплаты идут в бюджет региона, где было выписано постановление о штрафе. Теперь же 25% в любом случае пойдут в федеральный бюджет. В прошлом году субъекты России получили благодаря таким штрафам 119,2 млрд рублей, больше всего доход составил в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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