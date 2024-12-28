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Водителям рассказали, придется ли менять госномера авто без триколора

Автоэксперт Моржаретто: госномера автомобиля без триколора менять не придется
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Евгений Биятов/РИА Новости

Водителям, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто.

«Если владелец автомобиля поставил машину на учет и изготовил номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять регистрационные знаки. Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года. Те, кто зарегистрировал машину раньше и получил номера только с надписью RUS, могут продолжать их использовать», — сказал эксперт.

Принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора. Автором инициативы стал депутат Александр Хинштейн.

Ныне действующий ГОСТ 1993 года допускает изготовление и установку на автомобили номеров как с российским триколором, так и без него, но с рельефными буквами RUS в поле кода региона. На начальном этапе выдачи номеров российского образца такие номера выдавались в ГАИ. В настоящее время их можно заказать в специализированных организациях, изготавливающих номерные знаки. Такие госзнаки, как правило, используют россияне, которые выезжают за рубеж и опасаются атак вандалов.

Штраф за нарушение ГОСТ составляет 500 рублей. Выступивший за поправки депутат Александр Хинштейн заявил, что новая норма не будет иметь обратной силы.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, какие автомобили можно поставить на учет без VIN-номера.

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