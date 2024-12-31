Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году

Автомобилисты, чьи водительские права истекли в 2022 году, должны срочно получить новое удостоверение в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых «корочек». Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — сказал эксперт.

Хаминский добавил, что в случае обращения в ГИБДД россияне смогут получить новые права уже в день своего обращения. При этом срок оказания услуги в МФЦ может занять до девяти дней, отметил юрист.

Глава центра напомнил, что за езду с водительским удостоверением, чей срок действия истек, предусмотрены штрафы. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей.

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