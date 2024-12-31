Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году

Юрист Хаминский напомнил о необходимости заменить водительские права
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Автомобилисты, чьи водительские права истекли в 2022 году, должны срочно получить новое удостоверение в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых «корочек». Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — сказал эксперт.

Хаминский добавил, что в случае обращения в ГИБДД россияне смогут получить новые права уже в день своего обращения. При этом срок оказания услуги в МФЦ может занять до девяти дней, отметил юрист.

Глава центра напомнил, что за езду с водительским удостоверением, чей срок действия истек, предусмотрены штрафы. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей.

12 декабря Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с фейковой продажей документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами