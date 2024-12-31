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Водителям объяснили, что делать при включении знака неисправности в авто

Автоэксперт Родионов: при желтом значке неисправности в авто нужно ехать на СТО
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virgmos/Shutterstock/FOTODOM

В современных автомобилях значки, которые загораются красным, обозначают критические неисправности, в то время как желтые сигналы — это предупреждающие или информационные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Это может быть, например, Check Engine, или попросту «чек» — то есть рекомендация проверить двигатель. Причин, почему загорается «чек», может быть множество: от серьезных до мелких проблем. Это может быть забитый катализатор, проблемы с катушками зажигания, износ свечей или банальное загрязненном топливного фильтра», — пояснил эксперт.

По его словам, если вместе с этим появляются другие проблемы (например, вибрация), то водителю следует остановиться и вызвать эвакуатор. Родионов добавил, что красный восклицательный знак в круге указывает на проблемы с тормозной системой. Однако также он может обозначать активированный ручной тормоз. В обратном случае нужно сразу остановиться.

До этого сообщалось, что искусственно заниженный или увеличенный пробег ставит под риск дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

«Чтобы определить заниженный пробег, проверьте сервисную книжку и чеки на обслуживание — сравните даты и указанные показатели. Также оцените уровень износа салона, рулевого колеса, педалей и т.д.», — посоветовала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По ее словам, далее необходимо провести диагностику с помощью специального оборудования, поскольку электронные блоки обычно фиксируют данные о настоящем пробеге.

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