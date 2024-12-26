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Россиянам объяснили, как распознать автомобиль со скрученным пробегом

«Рольф» назвал восемь способов распознавания скрученного пробега
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Кирилл Брага/РИА Новости

Искусственно заниженный или увеличенный пробег ставит под риск дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Чтобы определить заниженный пробег, проверьте сервисную книжку и чеки на обслуживание — сравните даты и указанные показатели. Также оцените уровень износа салона, рулевого колеса, педалей и т.д.», — посоветовала эксперт.

По ее словам, далее необходимо провести диагностику с помощью специального оборудования, поскольку электронные блоки обычно фиксируют данные о настоящем пробеге. Также не стоит пренебрегать сервисами проверки истории автомобиля, которые имеют данные о регистрации и обслуживаниях.

Чтобы определить искусственно увеличенный пробег, Трушкова посоветовала обратить внимание на странности в поведении панели приборов. Например, тревожным знаком будет, если при движении скорость равна нулю, или во время тест-драйва не меняются цифры на одометре.

«Как правило, автомобили с большим пробегом имеют износ, не соответствующий указанному — детали могут быть относительно новыми. Помимо этого, сравните состояние и комплектацию с аналогичными автомобилями на рынке», — заключила Трушкова.

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