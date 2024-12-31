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В Сочи водитель отправил оппонента в нокаут за неверный разворот и попал на видео

На видео попал водитель, который отправил оппонента в нокаут за разворот в Сочи

В Сочи водитель кроссовера отправил другого автомобилиста в нокаут за неправильный разворот. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Об инциденте, который произошел в минувшие выходные на улице Транспортной, ранее была информация, что на дороге сбили пешехода. Но позже выяснилось, что на самом деле мужчину отправили в нокаут из-за того, что он совершил неправильный разворот, перегородив дорогу остальным участникам движения», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавший сейчас находится в больнице.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс. рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

Ранее буксировочный трос едва не нокаутировал москвичку на «зебре».

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