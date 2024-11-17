Красноярский блогер провез на тюбинге для катания приятеля с фейерверком и попал на видео

В Красноярске 19-летний блогер провез на ватрушке для катания, привязанной к автомобилю, своего приятеля, который запускал фейерверки. Полиция организовала проверку по факту инцидента, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В беседе с нами блогер заявил, что он решил с другом поднять настроение местным: мол, осенняя хандра, у людей «улыбок не было, все грустненькие ходят», — отмечается в публикации.

В краевом управлении МВД сообщили, что заинтересовались опубликованным видео, Госавтоинспекция ведет проверку по факту нарушения ПДД. На опубликованном видео видно, что автомобиль с привязанной «ватрушкой» движется в повороте по заснеженной дороге. Пассажир в этот момент запускает в воздух фейерверки.

В начале октября тот же автомобилист был оштрафован за нарушение ПДД на 2,8 тыс. рублей. Тогда он с приятелем запускал фейерверки из автомобиля.

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