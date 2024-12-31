Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о сроке продления водительских прав

ГИБДД: водителям нужно заменить права, срок действия которых истек в 2022 году
close
Максим Блинов/РИА Новости

Водительские права, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен на три года, необходимо заменить. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), передает ТАСС.

По данным ведомства, россиянам нужно пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и обратиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением. В пресс-службе отметили, что автоматическое продление будет распространяться лишь на территории страны.

В апреле 2022 года правительство РФ продлило срок действия водительских удостоверений на три года, аналогичная мера применялась для тех, чьи документы должны были прекратить действие в 2023 и 2024 годах.

До того президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Ранее стало известно, как нейросеть распознает автомобили без регистрационных знаков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами