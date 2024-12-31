Россиянам напомнили о сроке продления водительских прав

ГИБДД: водителям нужно заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

Водительские права, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен на три года, необходимо заменить. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), передает ТАСС.

По данным ведомства, россиянам нужно пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и обратиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением. В пресс-службе отметили, что автоматическое продление будет распространяться лишь на территории страны.

В апреле 2022 года правительство РФ продлило срок действия водительских удостоверений на три года, аналогичная мера применялась для тех, чьи документы должны были прекратить действие в 2023 и 2024 годах.

До того президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

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