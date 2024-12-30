В Казани дети устроили гонки на автомобиле и квадроцикле и попали на видео

В Казани дети угнали автомобиль, устроили гонки с квадроциклом и попали на видео

В Казани дети угнали автомобиль и устроили гонки. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Салмачи — Куюки».

«В Салмачах дети на автомобиле, квадроцикле и питбайке рассекают по улицам, подвергая себя серьезной опасности. К сожалению, инцидент не заставил себя долго ждать – на квадроцикле ребенок не справился с управлением и перевернулся», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобилем управляет группа детей. Во время поездки они совершают опасные маневры и используют нецензурную брань.

До этого в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Инцидент произошел на 48-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai. Один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

Ранее МКАД перекрыли из-за крупного ДТП.