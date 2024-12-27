Житель Башкирии на авто разнес ледовый городок и попал на видео

В Башкирии житель села Мишкино на иномарке протаранил ледовый городок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Гонщик нелегальный, профессиональный.... пропели? Теперь посмотрите. Вот он, на видео — летал по Мишкино, пока не впечатался в ледовый городок», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как иномарка несется по заснеженной трассе на полной скорости, после чего машину заносит и та врезается в ледовый городок.

До этого сообщалось, что на площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском появится ледовый городок в военном стиле.

В описании объекта закупки говорится, что городок должен создать «позитивное и праздничное настроение» у жителей и гостей города, а также способствовать «развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира».

С этой целью управление городского хозяйства предложило установить на центральной площади тематические фотозоны, такие как «Труженики тыла», «Токарный станок», «Школьная парта 1940-х», а также ледяные горки в виде самолета-истребителя и советского грузовика.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.