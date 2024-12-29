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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Ставрополе

Четыре человека скончались в результате ДТП в Ставрополе
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Cherries/Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека скончались в результате ДТП вблизи Ставрополя. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставропольского края.

В публикации отмечается, что ДТП произошло приблизительно в 17:00 мск на 11-м километре автодороги «Северный обход Ставрополя». 62-летний местный житель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Nissan.

В результате лобового столкновения машин погибли оба водителя, а также два пассажира ВАЗ-2107. Пассажир внедорожника доставлен в медицинское учреждение, говорится в публикации.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ведомства.

29 декабря в Челябинске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Инцидент произошел на улице Труда. По версии правоохранителей, женщина на автомобиле марки Lada не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами Renault.

Ранее в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП.

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