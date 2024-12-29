В Челябинске четыре человека пострадали в ДТП, одного не спасли

В Челябинске произошло ДТП с тремя автомобилями, четыре человека пострадали

В Челябинске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на улице Труда. По версии правоохранителей, женщина на автомобиле марки Lada не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами Renault.

В результате пострадала водитель Lada, двое детей-пассажиров. Всех троих госпитализировали с тяжелыми травмами, об их характере не сообщается. Также помощь понадобилась пассажирке Renault, данные о ее состоянии не уточняются. Мужчину, ехавшего в Lada, спасти не удалось.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

До этого в Алтайском крае в ДТП пострадали четыре человека. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с другим участником движения. В результате помощь медиков понадобилась двум водителям и двум пассажиркам. Еще двух женщин спасти не удалось.

Ранее трое россиян предстанут перед судом за то, что сбили и похитили лося.