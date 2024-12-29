Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске четыре человека пострадали в ДТП, одного не спасли

В Челябинске произошло ДТП с тремя автомобилями, четыре человека пострадали
close
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на улице Труда. По версии правоохранителей, женщина на автомобиле марки Lada не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами Renault.

В результате пострадала водитель Lada, двое детей-пассажиров. Всех троих госпитализировали с тяжелыми травмами, об их характере не сообщается. Также помощь понадобилась пассажирке Renault, данные о ее состоянии не уточняются. Мужчину, ехавшего в Lada, спасти не удалось.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

До этого в Алтайском крае в ДТП пострадали четыре человека. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с другим участником движения. В результате помощь медиков понадобилась двум водителям и двум пассажиркам. Еще двух женщин спасти не удалось.

Ранее трое россиян предстанут перед судом за то, что сбили и похитили лося.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами