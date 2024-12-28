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Массовое ДТП с участием 27 автомобилей произошло на Алтае

На Алтае в массовое ДТП попали 27 автомобилей
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МЧС Алтайского края

На Алтае произошло массовое ДТП с участием почти трех десятков автомобилей. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

«Возле населенного пункта Заря произошло массовое столкновение 27 легковых и грузовых автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение на автодороге затруднено. Организовано реверсивное движение. На месте работают семь экипажей ГАИ.

Позже стало известно, что число автомобилей, попавших в ДТП, увеличилось до 29. Пострадавших в аварии нет.

На Алтае ГИБДД закрыла движение на участке Чуйского тракта с 213-го км по 345-й км из-за непогоды.

Накануне стало известно, что в Ставропольском крае, в Светлограде, легковой автомобиль столкнулся с локомотивом, пострадали пять человек. Из них двоих не удалось спасти. Локомотив не сошел с рельсов, однако во время ликвидации последствий аварии потребовалась помощь пожарных.

Ранее россиянка впала в кому после ДТП с автобусом.

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