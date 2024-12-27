Россиянам рассказали об опасности покупки работавшего в такси авто

Покупка автомобиля, работавшего раньше в такси, может быть связана с рядом серьезных проблем. Об этом сообщает pravda.ru со ссылкой на директора по сервису компании «Рольф» Юлию Трушкову.

«Автомобили, использовавшиеся в такси или каршеринге, обычно имеют высокий пробег. Это может привести к износу двигателя, трансмиссии и других важных компонентов», — сказала Трушкова.

Частые поездки и возможные аварии могут привести к различным повреждениям кузова. Важно проверить кузов на наличие следов ремонта. Также возможны проблемы с электроникой и тормозной системой, поэтому надо провести полную диагностику машины перед покупкой.

Автомобиль, работавший в такси может находится в залоге,числится в угоне и иметь другие юридические проблемы, отметила эксперт.

До этого Трушкова заявила, что для определения заниженного пробега надо проверить сервисную книжку и чеки на обслуживание — сравнить даты и указанные показатели. Также можно оцените уровень износа салона, рулевого колеса, педалей.

Чтобы определить искусственно увеличенный пробег, Трушкова посоветовала обратить внимание на странности в поведении панели приборов. Например, тревожным знаком будет, если при движении скорость равна нулю, или во время тест-драйва не меняются цифры на одометре.

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