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FAW выведет на российский рынок две новые модели

FAW представит на российском рынке две новинки
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FAW

Китайская компания FAW рассматривает возможность начать продажи в России двух новых моделей Bestune. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Также рассматриваются возможные обновления по новым B70 и T90.

Bestune B70 россиянам предлагается в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Есть и более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

Автомобиль оснащается медиасистемой с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора, светодиодными фарами и задними фонарями. Для лифтбэка предусмотрена панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ. Также обновленный B70 снабжен функцией распознавания дорожных знаков.

Кроссовер Bestune T90 доступен в комплектациях Luxury, Noble и Flagship. В зависимости от версии автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией или 2-литровым мотором (245 л.с.), который агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Ранее стало известно, что FAW начнет собирать свои автомобили в России.

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