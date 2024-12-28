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Маршруточник с монтировкой напал на россиянина и попал на видео

На видео попала драка маршруточника с монтировкой и мужчины из-за пенсионерки

В Туле водитель маршрутки с монтировкой напал на мужчину, заступившегося за пенсионерку. Об этом сообщает портал 71.ru. Кадры драки опубликовал Telegram-канал «Тула Жесть».

По рассказам очевидцев, драка произошла между водителем и прохожим произошло из-за того, что последний вступился за пенсионерку.

«Судя по тому, что маршрутка перекрыла половину пешеходного перехода, можно предположить, что водителю не понравилось, что бабушка решила перейти дорогу в положенном месте прямо у него под носом», — передает издание.

На опубликованных кадрах видно, что водитель маршрутки вышел из салона с монтировкой в руках. Ему удалось нанести удар кулаком прохожему. Итоги драки неизвестны.

До этого во Владивостоке в районе кольца Инструментального завода два водителя устроили драку на проезжей части.

«Водители не поделили дорогу, после чего конфликт перешел в физическое противостояние. Бойцовские навыки двух участников напоминали местами кунг-фу или каратэ», — сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Ранее на видео попало, как пассажир нанес несколько ударов кондуктору в Улан-Удэ.

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