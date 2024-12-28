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ГИБДД Москвы усилит контроль за водителями в новогодние праздники

ГИБДД Москвы усилит проверки водителей на состояние опьянения
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве, в новогодние праздники пройдут усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с понедельника и до окончания праздников Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД Москвы добавили, что новогодние праздники — не повод управлять автомобилем в состоянии опьянения.

До этого столичная Госавтоинспекция заявила, что по всей Москве с 27 по 29 декабря ГИБДД проведет рейд на велокурьеров.

Сотрудники ГИБДД напомнят велокурьерам о необходимости быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам при передвижении по тротуарам и использовать защитную экипировку со специальными элементами.

Также «Газета.Ru» сообщала, что со скоростью 50 км/ч по тротуарам российских городов велокурьеры разъезжают на мотоциклах и мопедах, а не на безобидных электровелосипедах, как считают в ГИБДД. К последним их отнесли по чудовищной ошибке, внесенной в ПДД. В результате каждый месяц гибнут и калечатся невинные пешеходы, жизни и здоровье тысяч людей прямо сейчас подвергаются угрозе. Этот транспорт обязан ездить по проезжей части, считают отраслевые эксперты.

Ранее стало известно, что велокурьерам ограничат скорость до 25 км/ч.

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