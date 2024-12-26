В Москве ГИБДД накажет велокурьеров

По всей Москве с 27 по 29 декабря ГИБДД проведет рейд на велокурьеров. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Пройдет мероприятие «Велокурьер», направленное на профилактику правонарушений среди лиц, оказывающих услуги доставки и использующих для передвижения велосипеды, в том числе электрические», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД напомнят велокурьерам о необходимости быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам при передвижении по тротуарам и использовать защитную экипировку со специальными элементами.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что со скоростью 50 км/ч по тротуарам российских городов велокурьеры разъезжают на мотоциклах и мопедах, а не на безобидных электровелосипедах, как считают в ГИБДД. К последним их отнесли по чудовищной ошибке, внесенной в ПДД. В результате каждый месяц гибнут и калечатся невинные пешеходы, жизни и здоровье тысяч людей прямо сейчас подвергаются угрозе. Этот транспорт обязан ездить по проезжей части, считают отраслевые эксперты.

Ранее стало известно, что велокурьерам ограничат скорость до 25 км/ч.