На видео попало, как пассажир нанес несколько ударов кондуктору в Улан-Уде

В Улан-Уде 13 декабря в трамвае номер 1 подрались кондуктор и безбилетный пассажир, который не хотел оплачивать проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Уде».

Инцидент очевидцы запечатлели на камеру. На кадрах видно, как мужчина начинает бить кондуктора в переполненном трамвае, контролер отвечает ему тем же. Остальные пассажиры пытаются разнять конфликтующих. Оплатил ли проезд после этого безбилетный пассажир, не уточняется.

До этого в Санкт-Петербурге в автобусе номер 12 на пассажира-безбилетника напал мужчина, который решил заступиться за кондуктора.

Уточняется, что 38-летний пассажир не оплатил проезд, в результате чего контролер начал с ним конфликтовать. Другой пассажир решил вступиться за кондуктора, поэтому распылил газовый баллончик в лицо безбилетнику, а после этого достал пистолет и применил его в качестве холодного оружия.

Сообщается, что у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и гематому.

Ранее ветеран СВО требовал бесплатный проезд в трамвае.