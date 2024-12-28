На видео попал мигрант, который разгромил парковку и сломал шесть ребер

Появилось видео, как в РФ мигрант-хулиган разгромил парковку и затем сломал ребра

В Новосибирске мигрант разгромил парковку, а затем сломал шесть ребер и ногу при бегстве от охранника с лопатой. Об этом пишет сообщество «Агентство безопасности Гвардия» в соцсети «ВКонтакте».

«Местный охранник показал вырванный шлагбаум – его несколько минут назад сломали трое неизвестных мужчин. Пытаясь остановить превосходящие силы нападавших, сторож вооружился лопатой и кинулся с ней на злоумышленников, но те успели скрыться... Через несколько минут гвардейцы услышали жалобные стоны и плач, и пошли в их сторону», — говорится в публикации.

На месте сотрудники нашли мужчину в черной одежде, который, предположительно, оказался иностранцем. Он, спасаясь от погони, сломал ограждение второго этажа, зацепился за колючую проволоку забора и упал. Его госпитализировали.

До этого в Раменском водитель без штанов устроил аварию на улице Михалевича.

Сообщается, что мужчина проехал на красный свет светофора и протаранил автомобиль Renault Logan. Затем нарушитель попытался уехать с места происшествия, но второй участник аварии забрал ключи от машины, передал их сотрудникам правоохранительных органов, а нарушителя запечатлел на видео.

Ранее на видео попало, как мигранты в Подмосковье напали на машину из-за сигнала клаксона.