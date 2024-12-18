На видео попал водитель без штанов, который устроил ДТП в Подмосковье

В Раменском водитель без штанов устроил аварию на улице Михалевича. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

Сообщается, что мужчина проехал на красный свет светофора и протаранил автомобиль Renault Logan. Затем нарушитель попытался уехать с места происшествия, но второй участник аварии забрал ключи от машины, передал их сотрудникам правоохранительных органов, а нарушителя запечатлел на видео.

На кадрах видно, как мужчина сидит без штанов в водительском кресле. По слова очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Челябинске женщина ломала автомобили на парковке во время ссоры с мужчиной. Сообщается, что челябинцы услышали во дворе громкие крики и сигнализацию автомобиля. Что происходило на парковке, местные жители позже посмотрели на записи с камер наблюдения. Видео инцидента они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина громко кричит и бьет автомобиль кулаком по капоту.

Ранее в Подмосковье мигранты напали на водителя из-за клаксона.