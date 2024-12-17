Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как мигранты в Подмосковье напали на машину из-за сигнала клаксона

В Подмосковье на видео попало, как мигранты напали на водителя из-за клаксона

В Подмосковье четверо мигрантов пытались вломиться в автомобиль, водитель которого им посигналил. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия». При этом иностранные граждане нецензурно выражались и угрожали насильственными действиями сексуального характера родственникам мужчины.

«Разгневанные иностранные специалисты пытались проникнуть в кабину к мужчине. Но водитель решил не испытывать судьбу, а взял в руки телефон и стал снимать неадекватное поведение приезжих», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются попасть в автомобиль. Один из мужчин держится за фару и начинает бить рукой по лобовому стеклу, при этом угрожает водителю. Другой мигрант берется за ручку машины и пытается резко открыть, но у него ничего не выходит, поскольку водитель заблокировал двери.

До этого в Краснодаре 14-летний местный житель управлял автомобилем ногами. С несовершеннолетним и его родителями сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу о недопущении подобных правонарушений.

Ранее в Башкирии автомобиль разорвало пополам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами