На видео попало, как мигранты в Подмосковье напали на машину из-за сигнала клаксона

В Подмосковье четверо мигрантов пытались вломиться в автомобиль, водитель которого им посигналил. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия». При этом иностранные граждане нецензурно выражались и угрожали насильственными действиями сексуального характера родственникам мужчины.

«Разгневанные иностранные специалисты пытались проникнуть в кабину к мужчине. Но водитель решил не испытывать судьбу, а взял в руки телефон и стал снимать неадекватное поведение приезжих», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются попасть в автомобиль. Один из мужчин держится за фару и начинает бить рукой по лобовому стеклу, при этом угрожает водителю. Другой мигрант берется за ручку машины и пытается резко открыть, но у него ничего не выходит, поскольку водитель заблокировал двери.

До этого в Краснодаре 14-летний местный житель управлял автомобилем ногами. С несовершеннолетним и его родителями сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу о недопущении подобных правонарушений.

Ранее в Башкирии автомобиль разорвало пополам.