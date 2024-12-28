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Более 100 км трассы перекрыли на Алтае, возникла огромная пробка

На Алтае закрыли более 100 км трассы из-за массового ДТП и снегопада

На Алтае ГИБДД закрыла движение на участке Чуйского тракта с 213 км по 345 км из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция 22».

«в связи с ухудшением погодных и дорожных условий  и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Р-256 «Чуйский тракт», — отмечается в сообщении.

Трасса от Новоалтайска до Бийска перекрыта с 15:30 местного времени (11:30 мск), уточняет Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Причиной закрытия движения стали снегопады и метель, дорогу расчищают 40 единиц техники.

«Очевидцы сообщают о массовом ДТП на выезде из Бийска в сторону Барнаула. Так же образовалась огромная пробка», — передает Telegram-канал «В курсе 22».

На опубликованном 40-секундном видеоролике видна очередь из минимум 50 машин, включая автобусы, большегрузные фуры и бензовоз.

Ранее в Подмосковье задержали курьера, который бил женщину кулаками по лицу в Мытищах.

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