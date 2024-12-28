Названы самые популярные люксовые автомобили с пробегом в России

«Автостат» назвал пять самых популярных люксовых автомобилей с пробегом в РФ

В России рынок люксовых б/у автомобилей в ноябре вырос на 14% год к году. Об этом сообщает «Автостат».

По итогам ноября, россияне приобрели 193 подержанных машины сегмента Luxury — рынок растет уже пятый месяц подряд. Свыше 40% продаж пришлись на автобренд Bentley (84 шт.). Также 34% этого сегмента принадлежат Maserati и Rolls-Royce. Немного отстает от них марка Lamborghini, а следом расположились Ferrari и Aston Martin.

Согласно данным агенства, топ-5 самых популярных люксовых моделей выглядит следующим образом: Bentley Continental GT (41 шт.), Lamborghini Urus (26 шт.), Bentley Bentayga (20 шт.), Bentley Continental Flying Spur (16 шт.) и Maserati Levante (15 шт.).

До этого сообщалось, что Maserati планирует до 2027 года выпустить три новых модели автомобилей. Все они — электромобили.

Отмечается, что в 2025 году на рынок выйдет электрическая версия суперкара Maserati MC20 — исполнение Folgore. В 2027 году компания выпустит флагманский кроссовер, который пока известен под внутризаводским обозначением E-UV BEV. Скорее всего, модель получит новое название и не станет вторым поколением Maserati Levante.

В 2028 году Maserati представит Quattroporte BEV — новое поколение флагманского седана Maserati, которое также получит электрическую силовую установку.

Ранее россияне бросились скупать люксовые автомобили Rolls-Royce.