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Россияне бросились скупать люксовые автомобили Rolls-Royce

Auto Mail.ru: российские продажи Rolls-Royce выросли на 40% несмотря на кризис

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Rolls-Royce

На российском рынке за девять месяцев 2024 года было продано 99 автомобилей люксовой британской марки Rolls-Royce. Это на 39% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает auto.mail.ru.

На первом месте по продажам оказался внедорожник Rolls-Royce Cullinan. За январь-сентябрь этого года россияне купили 59 (+27%) таких машин. На втором месте находится полноразмерное электрическое купе Rolls-Royce Spectre. Всего в России было продано 22 единицы. Третье место занимает Rolls-Royce Ghost с результатом в 12 проданных автомобилей, ровно столько же было реализовано в 2023 году.

Замыкает список продаж новых Rolls-Royce в России лимузин Phantom. Всего за 9 месяцев 2024 года было продано 6 таких машин.

До этого стало известно, что в России самым продаваемым автомобилем с 4 по 10 ноября стала Lada Granta с показателем в 3,5 тыс. экземпляров.

На второй и третьей строчках рейтинга расположились Lada Vesta (2 тыс. экз.) и Haval Jolion (1,2 тыс. экз.) Следом оказались Lada Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в топ-10 попали Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Их продажи варьируются от 630 до 960 экз. Всего в России за прошедшую неделю купили 27,2 тыс. легковых авто.

Ранее сообщалось, что импорт новых иномарок в России рекордно вырос на 45%.

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