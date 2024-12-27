«Рольф» продаст 45 тысяч новых автомобилей

Российский автодилер «Рольф» намерен в 2025 году продать 40–45 тыс. новых автомобилей и 70–80 тыс. машин с пробегом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании Светлану Виноградову.

При этом, согласно итогам 2024 года, «Рольф» показал рост в продажах только в сегменте новых авто (+17,2%). А вот реализация б/у машин упала на 37,3% в сравнении с 2023-м.

«Этому есть экономическое обоснование. После повышения ставки мы поняли, что выкупать машины с большой разницей к рынку практически не удается. Бизнес новых автомобилей все-таки финансируется отчасти дистрибьюторами. А вот бизнес автомобилей с пробегом финансируется компанией, поэтому экономически целесообразно продавать чуть меньше», — сказала Виноградова.

Финансовые результаты компании по МСФО тоже упадут по итогам текущего года — выручка составит 285 млрд рублей (-12% г/г).

Также в планах дилера — провести IPO в 2025–2026 годах. В компании отметили, что она заинтересована в мерах поддержки публичных компаний со стороны государства. Помимо этого, «Рольф» озвучил, что пока не получал от других игроков авторынка выгодных предложений о приобретении их бизнеса, в связи с чем дилер рассматривает франчайзинговую модель как вариант экспансии в регионы.

До этого сообщалось, что структура нового собственника «Рольфа» — бизнесмена Умара Кремлева — купила активы группы у Росимущества за 34,8 млрд рублей.

Ранее китайский автобренд Kaiyi анонсировал две новинки для России.