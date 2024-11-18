На видео попали последние секунды перед лобовым столкновением легковушек в Марий Эл

Утром 17 ноября в Сернурском районе республики Марий Эл на 100-м км автодороги Йошкар-Ола — Уржум произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

«По предварительным данным, водитель автомашины Chevrolet при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Lada Kalina», — написали в ведомстве.

Четверых пострадавших при ДТП госпитализировали, в их числе несовершеннолетняя. Водителю Lada выжить не удалось. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

До этого 15 ноября на видео попали последние секунды перед лобовым столкновением Honda Accord и Toyota Allion в Хакасии. ДТП произошло на 63-м километре автодороги Абакан — Ак-Довурак. Известно, что ни один из водителей—участников этой аварии не имеет водительского удостоверения.

Ранее на видео попало, как грузовик в Китае упал с обрыва вместе с водителем.