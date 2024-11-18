Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды перед лобовым столкновением легковушек в Марий Эл

В Марий Эл попали на видео последние секунды перед ДТП на встречке

Утром 17 ноября в Сернурском районе республики Марий Эл на 100-м км автодороги Йошкар-ОлаУржум произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

«По предварительным данным, водитель автомашины Chevrolet при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Lada Kalina», — написали в ведомстве.

Четверых пострадавших при ДТП госпитализировали, в их числе несовершеннолетняя. Водителю Lada выжить не удалось. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

До этого 15 ноября на видео попали последние секунды перед лобовым столкновением Honda Accord и Toyota Allion в Хакасии. ДТП произошло на 63-м километре автодороги АбаканАк-Довурак. Известно, что ни один из водителей—участников этой аварии не имеет водительского удостоверения.

Ранее на видео попало, как грузовик в Китае упал с обрыва вместе с водителем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами