В Иркутской области автобус попал в ДТП со смертельным исходом

МЧС: автобус из Братска в Тулун Иркутской области попал в ДТП, двое погибли

В Иркутской области автобус, следовавший из Братска в Тулун попал в ДТП, два человека погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

ДТП произошло в Братском районе на 144 км федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

«Пострадали 6 человек, из них 2 погибли», — говорится в сообщении.

По словам мэра Братска Александра Дубровина, автобус следовал из Братска в Тулун и врезался в грузовик, стоявший на обочине в 20 километрах от села Покосное. Заведено уголовное дело.

Накануне стало известно, что в Ставропольском крае, в Светлограде, легковой автомобиль столкнулся с локомотивом, пострадали пять человек. Из них двоих не удалось спасти. Локомотив не сошел с рельсов, однако во время ликвидации последствий аварии потребовалась помощь пожарных.

Ранее россиянка впала в кому после ДТП с автобусом.