Умер бывший руководитель Suzuki Осаму Судзуки

Экс-руководитель Suzuki Осаму Судзуки скончался в возрасте 94 лет от лимфомы

Осаму Судзуки, который более 40 лет возглавлял автокомпанию Suzuki, скончался в 94 года от лимфомы. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Судзуки начал свою карьеру в компании в 1958 году, когда женился на дочери одного из основателей и принял ее фамилию. Спустя два десятилетия он стал президентом и сосредоточился на производстве компактных автомобилей, ориентируясь на японский рынок, а также развивающиеся страны, такие как Индия и Юго-Восточная Азия, в том числе Венгрию.

Компактные автомобили стали основным направлением фирмы, что позволило Suzuki долгое время сохранять доминирующие позиции в этом сегменте. Под руководством Осаму Судзуки объемы продаж компании увеличились в десять раз.

Судзуки покинул пост президента в 2015 году в возрасте 85 лет, передав управление своему сыну Тосихиро Судзуки.

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