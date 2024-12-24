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Умер легендарный индийский режиссер

Скончался индийский режиссер Шьям Бенегал
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Mahesh Kumar A, File/AP

Легендарный индийский режиссер Шьям Бенегал скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание Indepedent.

Причиной смерти стали последствия хронической болезни почек, от которой режиссер страдал несколько лет.

Кремация Бенегала состоится 24 декабря, уточнила дочь кинематографиста Пия.

«Глубоко опечален кончиной Шьяма Бенегала, чья работа оказала глубокое влияние на индийское кино. Его фильмами и дальше будут восхищаться люди из разных слоев общества», — написал в социальной сети X (бывший Twitter) премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Бенегал прославился в 1970-х годах благодаря серии фильмов, отличавшихся от других картин Болливуда — он раскрывал в своих работах социальные проблемы. Наиболее известны картины Шьяма Бенегала «Росток», «Конец ночи», «Пробуждение» и «Трудная роль».

Ранее в Петербурге нашли тело бывшей невестки Марии Шукшиной.

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