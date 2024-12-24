Водителям рассказали, почему важно мыть машину зимой

Чистота влияет на технические характеристики автомобиля и безопасность, поэтому зимой важно чаще мыть машину. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису компании «Рольф» Юлию Трушкову.

«Чистые окна, зеркала и фары обеспечивают лучшую видимость как для вас, так и для других участников дорожного движения. Грязь и пыль могут существенно снизить их эффективность», — сказала Трушкова.

Также она отметила, что грязь и реагенты на дорогах могут повреждать лакокрасочное покрытие, способствовать коррозии металла и износу деталей автомобиля.

Кроме того, регулярная мойка кузова и днища автомобиля помогает уменьшить риск образования ржавчины и сохранить внешний вид кузова, сказала эксперт.

До этого Трушкова рассказала, что реагенты помогают бороться с гололедицей, однако из-за них на кузове автомобиля начинает появляться коррозия.

«Лучшая защита — антикоррозийная обработка кузова. Да, мы уже говорили, что на современных автомобилях такая защита изначально присутствует, но обработка перед зимним периодом точно не будет лишней. Это создаст дополнительный слой, который увеличит эффективность в борьбе с коррозией», — сказала эксперт.

Кроме того, зимой надо чаще мыть автомобиль, удаляя грязь с порогов, арок и нижних частей дверей. Также надо избегать езды по глубоким лужам, так как в них оседают концентрированные соли, забрызгивающие днище машины.

Следует также часто мыть колесные диски. Если этого не делать, из-за воздействия реагентов они могут заржаветь, пояснила Трушкова.

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