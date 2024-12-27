Volkswagen опубликовал фото новой модели хетчбэка

Volkswagen анонсировал появление в 2025 году обновленной версии хетчбэка Polo. Автомобиль будет выпущен к 50-летию модели. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«С 1975 года Volkswagen Polo радует поколения людей и становится пионером в своем классе: он всегда символизировал доступную мобильность, неподвластный времени дизайн и новаторские технологии. Polo зарекомендовал себя как одна из самых успешных моделей в своем классе. В 2025 году Volkswagen отметит 50-летие маленького компактного автомобиля», — говорится в сообщении бренда.

Судя по распространенному фото, автомобиль получит узкие фары, светодиодные ходовые огни, широкие арки и высокий дорожный просвет.

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Автомобиль получил новую решетку радиатора, фары и бамперы. В салоне модернизирована панель вокруг рычага переключения передач. Также появился обогрев руля. Для любителей дальних путешествий предусмотрен небольшой холодильник и откидывающиеся столики в спинках передних сидений.

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