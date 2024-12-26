В Китае начались продажи обновленного минивэн Denza D9 для любителей поесть в машине

BYD начал продавать новый минивэн Denza D9 с холодильником в салоне

В Китае начались продажи обновленного минивэна Denza D9. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, фары и бамперы. Кроме того, в палитре цветов появился новый оттенок – ярко-фиолетовый. Машина комплектуется теперь электроприводом боковой двери.

В салоне модернизирована панель вокруг рычага переключения передач. Также появился обогрев руля. Для любителей дальних путешествий предусмотрен небольшой холодильник и откидывающиеся столики в спинках передних сидений.

Длина автомобиля составляет 5250 мм, ширина – 1960 мм, а высота – 1920 мм. Колесная база достигает 3110 мм. Минивэн оборудован дистанционным открытием задней двери, креслами на втором ряду с многочисленными регулировками и функцией массажа, панорамной крышей.

Покупатель сможет заказать электрическую или гибридную версию модели. Так, электрический Denza D9 может проехать на одной зарядке аккумулятора 620 км. Гибридная версия минивэна оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Запас хода такой модификации составляет от 945 до 1040 км. Цена автомобиля на китайском рынке - от 339,8 тыс. юаней (4,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

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