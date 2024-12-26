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АвтоВАЗ в 2025 году сертифицирует четыре модели Lada для продажи во Вьетнаме

«АвтоВАЗ» назвал четыре модели Lada для рынка Вьетнама
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Lada

Российский «АвтоВАЗ» отправил во Вьетнам несколько автомобилей для проведения в этой стране сертификации и получения необходимых разрешений для продажи на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя РФ во Вьетнаме Вячеслава Харинова.

«Сейчас наш автомобильный гигант «АвтоВАЗ» плотно изучает рынок Вьетнама с точки зрения поиска ниш на нем для своей автомобильной продукции», - рассказал торгпред.

Отмечается, что модели Lada Granta, Lada Vesta, Niva Legend и Niva Travel будут доставлены во Вьетнам в феврале. Первые результаты выхода «АвтоВАЗа» на рынок Вьетнама станут известны в середине 2025 года.

До этого в Душанбе появился первый шоурум с автомобилями Lada.

Авторынок Таджикистана имеет хороший потенциал. Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция — все это дает уверенность в росте объемов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО «АвтоВАЗ», заявил начальник отдела продаж и развития экспорта «АвтоВАЗа» Андрей Владимирцев.

До этого автомобили марки Lada можно было приобрести на временной локации дилера в Душанбе.

Ранее сообщалось, что в Египте будут выпускать десятки тысяч Lada.

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