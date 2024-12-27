Банда с гранатометом срезала провода на трассе М4 под Ростовом

В Ростовской области мужчины с гранатометом срезали провода на трассе М4 «Дон»

В Ростовской области полиция задержала преступную группу, срезавшую провода на трассе М4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

«Ранее судимый житель города Аксая и трое его подельников орудовали на участках местности в районе города Новочеркасска, а также в Аксайском районе Ростовской области. Используя спецсредства, они изымали медный кабель, который обеспечивал работу систем безопасности и освещения на автодороге. Похищенное фигуранты сдавали в пункты приема металлолома», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При обыске у задержанных был найден однозарядный 40-мм подствольный гранатомет. Возбуждены уголовные дела о краже и хранении оружия.

До этого стало известно, то в Ростовской области задержали мужчину, который поджег восемь автомобилей.

Мужчина поджигал автомобили в разных районах города. Так, с октября по декабрь ростовчанин поджег Renault Megane, Lada Priora, Ford Fusion, Honda Elysion и еще несколько «Газелей».

Один из поджогов запечатлела уличная камера. На допросе ростовчанин признался в поджогах. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у него дома, а также проверили показания на месте. По какой причине мужчина поджигал автомобили, неизвестно.

Ранее на видео попал оренбуржец, которого сбила машина при краже елки.