Пойман серийный поджигатель автомобилей в Ростовской области

В Ростовской области задержали мужчину, который поджег восемь автомобилей. Об этом сообщает местный паблик.

«В Волгодонске задержали 18-летнего Данила Князева, который с октября поджег как минимум 8 автомобилей. Общий ущерб от его преступлений превысил 4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина поджигал автомобили в разных районах города. Так, с октября по декабрь ростовчанин поджег Renault Megane, Lada Priora, Ford Fusion, Honda Elysion и еще несколько «Газелей».

Один из поджогов запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как мужчина в черной одежде подходит к автомобилю, поджигает его и убегает.

Уточняется, что на допросе ростовчанин признался в поджогах. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у него дома, а также проверили показания на месте. По какой причине мужчина поджигал автомобили, неизвестно.

В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по статье об умышленном уничтожении имущества. Князеву грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области загорелся завод Haval.