На видео попал оренбуржец, которого сбила машина при краже елки

В Оренбурге мужчину сбила машина в процессе кражи елки, ДТП попало на видео

В Оренбурге 25-летний молодой человек попал под автомобиль, когда пытался скрыться с украденной елью. Об этом сообщает Telegram-канал «UTV Оренбург».

«Собственный источник UTV утверждает, что пострадавший присвоил ёлку без оплаты и потому так сильно спешил перебежать дорогу. Официально эти сведения пока не подтверждаются. Полиция выясняет обстоятельства ДТП», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на Карагандинской улице, недалеко от ёлочного базара. В областном УМВД сообщили, что молодой человек с ёлкой попал под автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 20-летняя девушка. Молодой человек с ёлкой перебегал улицу по пешеходному переходу на красный свет. Он госпитализирован с многочисленными травмами.

Ранее на видео попал поджог машины в Брянске по указанию телефонных мошенников.