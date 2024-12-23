Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал оренбуржец, которого сбила машина при краже елки

В Оренбурге мужчину сбила машина в процессе кражи елки, ДТП попало на видео
close
Кадр из видео/UTV | Оренбург

В Оренбурге 25-летний молодой человек попал под автомобиль, когда пытался скрыться с украденной елью. Об этом сообщает Telegram-канал «UTV Оренбург».

«Собственный источник UTV утверждает, что пострадавший присвоил ёлку без оплаты и потому так сильно спешил перебежать дорогу. Официально эти сведения пока не подтверждаются. Полиция выясняет обстоятельства ДТП», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на Карагандинской улице, недалеко от ёлочного базара. В областном УМВД сообщили, что молодой человек с ёлкой попал под автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 20-летняя девушка. Молодой человек с ёлкой перебегал улицу по пешеходному переходу на красный свет. Он госпитализирован с многочисленными травмами.

Ранее на видео попал поджог машины в Брянске по указанию телефонных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами