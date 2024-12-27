Названа сумма, за которую «Рольф» был выкуплен у Росимущества

Активы «Рольфа» у Росимущества были выкуплены новым владельцем за 35 млрд рублей

Структура нового собственника «Рольфа» — бизнесмена Умара Кремлева — купила активы группы у Росимущества за 34,8 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованную дилерским холдингом отчетность.

«Сделка по выкупу «Рольфа» была закрыта 31 августа, ее стоимость составила 34,798 млрд рублей», — сообщает агентство со ссылкой на отчетность.

До этого холдинг «Рольф» был выведен из-под управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

В сентябре 2024 года «Рольф» заявил, что хозяином холдинга стал Умар Кремлев.

Ранее стали известны подробности об автомобиле под брендом «Рольф».